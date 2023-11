Infortunio per Mark Zuckerberg, l'allenamento di MMA si conclude in ospedale

Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Meta, ha condiviso una foto su Facebook che lo ritrae inaspettatamente in abiti da ospedale, con la gamba ingessata e sostenuta da tutori. Dell'incidente, Zuckerberg ha parlato direttamente sui social: "Mi sono strappato il legamento crociato anteriore durante uno sparring e sono appena uscito dall'operazione per la ricostruzione. Sono grato ai dottori e al team che si stanno prendendo cura di me. Stavo allenandomi per un combattimento competitivo di MMA all'inizio del prossimo anno, ma ora sarà ritardato un po'. Non vedo l'ora di farlo dopo che mi sarò ripreso. Grazie a tutti per l'amore e il supporto".

Nonostante il contrattempo, la dedizione di Zuckerberg verso le arti marziali si manifesta in un percorso iniziato durante la pandemia e consolidatosi con la partecipazione ai suoi primi tornei di jiujutsu brasiliano a maggio 2023, dove ha ottenuto medaglie. Questo infortunio ha solo temporaneamente messo in pausa i suoi piani per un futuro incontro di MMA.