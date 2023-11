Medio Oriente, Abu Mazen a Blinken: “Uccisi 10mila palestinesi, come facciamo a tacere?”. Iran minaccia Usa: “Cessate il fuoco o ripercussioni”

«Come possiamo rimanere in silenzio sull'uccisione di 10mila palestinesi, tra cui 4mila bambini, decine di migliaia di feriti e la distruzione di decine di migliaia di unità abitative, infrastrutture, ospedali, centri di accoglienza e serbatoi d’acqua». Lo ha detto il presidente Abu Mazen nell’incontro con il segretario Usa Antony Blinken.

"Ciò che sta accadendo in Cisgiordania e a Gerusalemme non è meno orribile, in termini di uccisioni e attacchi a terre, persone e luoghi sacri, per mano delle forze di occupazione e dei coloni terroristi, che commettono crimini di pulizia etnica, discriminazione razziale e la pirateria dei fondi».

Le minacce dell'Iran

Il ministro della Difesa iraniano ha avvertito che gli Stati Uniti saranno «colpiti duramente» se non ci sarà un cessate il fuoco a Gaza. Lo riporta l’agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim sul proprio account Telegram. «Il nostro consiglio agli americani è di fermare immediatamente la guerra e di attuare un cessate il fuoco, altrimenti verrete colpiti duramente», ha detto il ministro Mohammad Reza Ashtiani.