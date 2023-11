Guerra in Medio Oriente, Hamas blocca uscita da Rafah. Attacco su un campo profughi a Gaza: "Almeno 51 morti"

Hamas ha bloccato le uscite dal valico di Rafah tra Gaza e l'Egitto per gli stranieri, le persone con doppia nazionalità e i feriti palestinesi: circa 700 persone, che dalla prime ore della mattina erano in attesa di uscire da Gaza, sono state fermate.

E saranno bloccate - hanno fatto sapere i miliziani - finché Israele non garantirà che le ambulanze coi feriti potranno lasciare la Striscia. Una risposta all'attacco di venerdì al convoglio dei mezzi di soccorso davanti all'ospedale al Shifa che lo Stato ebraico, ma anche gli Usa, sostengono trasportino miliziani e armi. Un attacco, in ogni caso, che fa 'inorridire', è tornato a tuonare il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. Intanto Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha lasciato capire che ci sono progressi nel raggiungimento di una pausa umanitaria nella guerra a Gaza. Lo ha dichiarato ai giornalisti uscendo da una messa nel Delaware. A un reporter che gli ha fatto la domanda in merito, il presidente ha risposto 'Sì', facendo il gesto del 'pollice su' di approvazione.

Attacco su campo profughi a Gaza: "almeno 51 morti"

Almeno 51 persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite in un attacco aereo dell’esercito israeliano al campo profughi di Maghazi nel centro della Striscia di Gaza. E’ quanto riferisce - come riporta il sito Ynet - l’agenzia di stampa palestinese Wafa. L’attacco è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. "Più di 30 martiri sono arrivati ;;all’ospedale di Al-Aqsa a Deir Al-Balah nel massacro commesso dall’occupazione nel campo di Al-Maghazi, nel centro della Striscia di Gaza», ha detto in un comunicato il portavoce del ministero della Sanità di Hamas, Ashraf Al-Qudra.

Blinken a Ramallah da Abu Mazen

Il segretario di Stato americano Antony Blinken incontrerà oggi a Ramallah il presidente dell'Autorità palestinese Abu Mazen (Mahmoud Abbas): si tratta del primo viaggio del capo della diplomazie Usa in Cisgiordania dallo scoppio della guerra tra Israele e Hamas. Lo ha detto un funzionario palestinese al Times of Israel. Nei giorni scorsi Blinken ha dichiarato in un'audizione al Congresso: "Ad un certo punto, ciò che avrebbe più senso sarebbe che un'Autorità Nazionale Palestinese efficace e rivitalizzata avesse la governo e, in ultima analisi, la responsabilità della sicurezza per Gaza". Questi commenti - ricorda il giornale - hanno segnato la prima volta in cui l'amministrazione Biden ha dichiarato pubblicamente il suo desiderio che l'Autorità Palestinese ritorni nella Striscia di Gaza, dopo aver sollevato privatamente l'idea con i partner regionali durante la guerra tra Israele e Hamas.