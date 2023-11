Guerra in Medio Oriente. Netanyahu agli ambasciatori: "Non c'è alternativa alla vittoria, la nostra guerra è la vostra guerra"

Il presidente Usa Joe Biden ha chiamato questa mattina il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu per discutere gli ultimi sviluppi della guerra in Israele e a Gaza. Lo riferisce la Casa Bianca.

Netanyahu agli ambasciatori: "Non c'è alternativa alla vittoria, la nostra guerra è la vostra guerra"

«Non c'è alternativa alla vittoria. La nostra guerra è la vostra guerra, è una guerra tra civiltà e barbarie. La nostra vittoria è la vostra vittoria": ha detto il premier Benyamin Netanyahu incontrando gli ambasciatori stranieri di stanza in Israele. «La barbarie è guidata dall’asse del terrore capeggiata dall’Iran, che comprende Hezbollah, gli Houthi e altri agenti. Vogliono portare il Medio Oriente e il mondo in un’epoca buia».

Guterres rilancia appello a un cessate il fuoco umanitario

"La via da seguire è chiara: un cessate il fuoco umanitario. Ora. Il rispetto delle parti dei loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario, e ciò significa il rilascio incondizionato degli ostaggi a Gaza. Ora. La protezione dei civili, degli ospedali, delle strutture Onu, dei rifugi e delle scuole. Più cibo, acqua, medicine e carburante per entrare a Gaza in sicurezza, rapidamente e nella misura necessaria, lo stop all'uso dei civili come scudi umani. Nessuno di questi punti dovrebbe essere condizionato agli altri". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres.

In Cisgiordania l'esercito elimina cellula di miliziani, almeno 3 morti