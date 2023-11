Morto a 35 anni Evan Ellingson, ex attore prodigio in Csi Miami

Viso angelico e sguardo innocente. È scomparso a soli 35 anni Evan Ellingson, ex attore prodigio diventato famoso per il ruolo di Jesse Fitzgerald nel film del 2009 La custode di mia sorella e dal 2007 al 2010 quello di Kyle Harmon, il figlio di Horatio Caine, nella serie tv Csi Miami. Fu scoperto per caso mentre da ragazzino era su uno skateboard in un parco di La Verne, la città in cui era nato. Ellingson è stato trovato morto nella sua abitazione a Fontana in California.

Al momento non si conoscono le cause, è atteso l’esito dell’autopsia. Tuttavia, secondo quanto riferisce Tmz citando il padre, l’attore lottava contro la dipendenza dalle droghe e mancava ormai dagli schermi da circa un decennio. Lascia anche una figlia adolescente, Brooklynn di 15 anni.