Conflitto in Medio Oriente, Guterres (Onu): “Morti di Gaza? C'è qualcosa di errato”. Si tratta per la liberazione di 12 ostaggi

«Ci sono violazioni da parte di Hamas quando usa scudi umani. Ma quando si guarda il numero di civili che sono stati uccisi durante le operazioni militari, c'è qualcosa che è chiaramente sbagliato": lo ha detto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres a Reuters Next, come si legge sul sito dell’agenzia. «È anche importante far capire a Israele - ha aggiunto - che è contro i suoi interessi vedere ogni giorno la terribile immagine dei drammatici bisogni umanitari del popolo palestinese. Ciò non aiuta Israele in relazione all’opinione pubblica globale».

La liberazione degli ostaggi

Una fonte vicina ad Hamas conferma trattative in corso per la liberazione di 12 ostaggi, di cui 6 americani, in cambio di tre giorni di tregua.