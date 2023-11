Aereo parte con tre finestrini danneggiati, la scoperta in volo a 4mila metri

Un Airbus A321 in partenza da Londra Stansted per Orlando ha fatto mezzovuelta dopo aver raggiunto i 3.000 metri quando l'equipaggio ha scoperto che tre finestrini erano danneggiati, in particolare le guarnizioni di gomma sono risultate logorate e in parte divelte.

Lo riferisce l'Air Accidents Investigation Branch, l'ente che analizza gli incidenti aeronautici nel Regno Unito.

La causa sarebbe stata attribuita all'esposizione prolungata di quella parte dell'aereo ad alte temperature, utilizzate durante un evento di riprese video, che ha deformato l'alloggiamento dei finestrini.

A Special Bulletin concerning damage to several cabin windows on an Airbus A321-253NX (G-OATW) which departed London Stansted Airport on 4 Oct 2023 has been publishedhttps://t.co/kgHLtV9gHK pic.twitter.com/Ew3MvQ7N9T

— AAIB (@aaibgovuk) November 3, 2023