Aereo parte con tre finestrini danneggiati, la scoperta in volo a 4mila metri

Un Airbus A321 in partenza da Londra Stansted per Orlando ha fatto mezzovuelta dopo aver raggiunto i 3.000 metri quando l'equipaggio ha scoperto che tre finestrini erano danneggiati, in particolare le guarnizioni di gomma sono risultate logorate e in parte divelte.

Lo riferisce l'Air Accidents Investigation Branch, l'ente che analizza gli incidenti aeronautici nel Regno Unito

Nonostante i passeggeri abbiano segnalato freddo e rumori, il problema è stato individuato solo a 4.000 metri, costringendo i piloti a un ritorno d'emergenza dopo 36 minuti. L'ispezione successiva ha confermato la mancanza dei componenti dei finestrini.