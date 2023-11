Bruce Willis peggiora: non riconosce più Demi Moore e mostra segni di aggressività

Bruce Willis, celebre anche per il suo ruolo di John McClane in "Die Hard", sta affrontando una grave battaglia contro la demenza fronto-temporale. Diagnosi avvenuta all'inizio del 2023, la malattia ha progressivamente eroso le sue capacità cognitive e relazionali.

Come riferisce Closer, non riconosce più persone vicine, inclusa la sua ex moglie Demi Moore, e mostra segni di aggressività. La situazione sta peggiorando, come confermato dalla famiglia e dagli amici, con un impatto devastante non solo su di lui ma su tutti i suoi cari. Willis, celebre per una carriera di successo in diversi film di spicco, si trova ora in uno stato che preclude la possibilità di nuove partecipazioni cinematografiche, incluso un piccolo ruolo nel futuro film di Quentin Tarantino.