E’ stato eseguito a New York il primo trapianto di un intero occhio umano. L’intervento, eseguito sei mesi fa durante un trapianto parziale di faccia, sembra essere andato bene secondo i medici che l’hanno eseguito. "Il fatto che abbiamo trapiantato un occhio è un enorme passo in avanti, è qualcosa a cui si pensava da secoli ma che non era mai stato eseguito», ha detto Eduardo Rodriguez, il medico alla guida della squadra che ha condotto l’intervento, durato 21 ore. A ricevere il trapianto è stato Aaron James, un veterano dell’Arkansas che è sopravvissuto a un incidente sul lavoro.