Nave da crociera travolta da tempesta in mare aperto, oltre 100 feriti: passeggeri ed equipaggio sotto shock

La nave da crociera "Spirit of Discovery" ha incontrato una violenta tempesta mentre trasportava mille passeggeri al largo delle coste francesi, oltre 100 i feriti. Il maltempo ha costretto la nave, diretta in Gran Bretagna, a deviare il suo corso, annullando una fermata prevista a Las Palmas e tentando di dirigere verso La Coruna, Spagna.

La nave ha dovuto far rietro nel Regno Unito a causa della chiusura del porto di La Coruna. Durante la tempesta, la nave si è inclinata fortemente causando lesioni, prevalentemente lievi, ai passeggeri.

Cinque persone hanno avuto bisogno di cure più serie. Una volta arrivati a Portsmouth l'altro ieri, alcuni feriti sono stati trasportati in ospedale. Nonostante le scuse della compagnia di navigazione Saga Cruises, i passeggeri hanno descritto la situazione come "terrificante", con il personale visibilmente spaventato e in ansia per la pericolosa situazione.