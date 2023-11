Spagna, attentato al fondatore di Vox ed ex leader del Pp della Catalogna Alejo Vidal: è grave

L’ex presidente del Partito Popolare della Catalogna, Alejo Vidal Cuadra, di 78 anni, è in condizioni gravi (ma non è in pericolo di vita) dopo essere stato colpito in faccia da un colpo di pistola in via Núñez de Balboa, in pieno centro di Madrid. L’ex deputato popolare stava camminando da solo per strada quando una persona gli si è avvicinata e gli ha sparato da una distanza di circa due metri.

Successivamente fonti della Polizia hanno fatto sapere che Alejo Vidal-Quadras è arrivato in ospedale cosciente. Ex presidente del Pp catalano e stato anche tra i fondatori del partito di estrema destra Vox. Al momento, la Polizia, informa l’EFE, sta dando la caccia a un uomo che avrebbe sparato a bordo di una moto.

«Grazie a Dio Alejo Vidal Cuadra è fuori pericolo di vita». Lo ha appena annunciato il leader di Vox, Santiago Abascal.