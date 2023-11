Ucraina, due esplosioni a Kiev: "Intercettati missili russi"

Due forti esplosioni sono state udite nel centro di Kiev sabato mattina dai giornalisti dell’AFP, che hanno anche visto scie nel cielo, poco prima che suonassero le sirene dei raid aerei.

"Forti esplosioni si sono udite sulla riva sinistra della capitale. Secondo le prime informazioni, le difese aeree hanno funzionato contro le armi balistiche», ha scritto su Telegram il sindaco di Kiev Vitali Klitschko. Finora non ci sono notizie di feriti, ha aggiunto.

L'attacco è arrivato dopo un lungo periodo di calma nella capitale ucraina.

Il 21 settembre le difese aeree hanno abbattuto un missile a Kiev. La caduta dei detriti ha ferito sette persone, tra cui un bambino.

Il presidente Volodymyr Zelenskyj ha dichiarato martedì che l’Ucraina ha schierato più sistemi di difesa aerea occidentali, mentre si prepara a un inverno di attacchi russi alle strutture energetiche, come quelli che lo scorso anno hanno lasciato migliaia di persone senza riscaldamento o elettricità al gelo per lunghi periodi.

L’Ucraina afferma di aver abbattuto circa due terzi dei 31 droni d’attacco russi Shahed-136/131 lanciati durante la notte, principalmente dalle aree di prima linea e che hanno preso di mira anche Kiev.

Il missile sparato su Kiev ma messo fine a quasi due mesi di relativa calma per la capitale ucraina.

"Dopo una lunga pausa di 52 giorni, il nemico ha ripreso i suoi attacchi missilistici su Kiev», ha dichiarato su Telegram il capo dell’amministrazione militare della capitale ucraina Sergiy Popko. Alla domanda sul perchè l’allarme è stato dato solo dopo l’esplosione, un portavoce dell’aviazione militare ha detto alla televisione che «i missili balistici volano estremamente veloci e non sono così visibili sui radar come i missili da crociera».

L'aeronautica militare ucraina sta cercando di stabilire se la capitale sia stata presa di mira da un missile balistico Iskander o da un missile antiaereo S-400.

Il ministro dell’Energia German Galushchenko ha dichiarato in un’intervista a Politico che «sarebbe giusto» prendere di mira le infrastrutture petrolifere e del gas russe se la rete elettrica ucraina si trovasse nuovamente nel mirino di massicci attacchi.

Sul campo, i soldati ucraini affrontano in prima linea gli assalti russi intorno alla città di Avdiivka, ma «mantengono saldamente» le loro posizioni in questo settore dell’est del Paese, ha assicurato il comandante dell’esercito ucraino Oleksandr Tarnavskyi.

In 6 regioni migliaia senza energia dopo i raid russi

I lanci di missili e droni da parte dei russi sull'Ucraina hanno lasciato parzialmente senza elettricità ben sei regioni del Paese, secondo quanto scrive l'egenzia Unian citando il ministero dell’Energia di Kiev. Le regioni sono quelle di Donetsk, Zaporizhzhia, Sumy, Chernihiv, Kharkiv e Kherson e gli utenti rimasti senza luce sono diverse migliaia in ognuna di esse.