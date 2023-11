Aereo militare Usa si schianta nel Mediterraneo, 5 morti

Cinque militari Usa in servizio sono rimasti uccisi quando un aereo militare è precipitato nel Mediterraneo durante un’esercitazione, lo ha annunciato il Comando europeo degli Stati Uniti (EUCOM).

L’EUCOM non ha specificato il tipo di aereo nè da dove stesse volando, ma gli Stati Uniti hanno schierato un gruppo d’assalto di portaerei nell’area come parte degli sforzi per evitare che la guerra tra Israele e Hamas si trasformi in un conflitto regionale. «Durante una missione di rifornimento aereo di routine nell’ambito dell’addestramento militare, un aereo militare statunitense con a bordo cinque membri del servizio ha subito un incidente ed è precipitato nel Mar Mediterraneo. Tutti e cinque i membri del servizio a bordo dell’aereo sono rimasti uccisi», ha dichiarato l’EUCOM in un comunicato sull'incidente del 10 novembre.

Washington ha fornito un rapido sostegno militare a Israele e ha rafforzato le sue forze nella regione - anche con la portaerei USS Gerald R. Ford e altre navi da guerra. Nelle ultime settimane le forze Usa nella regione hanno subito un’impennata di attacchi legati al conflitto e dalla metà di ottobre sono state prese di mira più di 40 volte, lasciando decine di membri del personale americano con ferite minori.

Washington ha accusato le milizie sostenute da Teheran per la violenza e ha effettuato tre attacchi contro siti legati all’Iran in Siria, due il 26 ottobre e uno mercoledì.