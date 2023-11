Olanda, vince l'estrema destra di Gert Wilders: “Adesso non possono più ignorarci”

"Non potranno più ignorarci": con queste parole, esultando all’uscita dei primi exit poll, lo storico leader dell’estrema destra olandese, Gert Wilders, esulta al risultato delle elezioni tenutesi oggi nei Paesi Bassi. Il Partito per la Libertà (PVV) di Geert Wilders è in testa negli exit poll condotti dall’agenzia di ricerca Ipsos e, secondo l’aggiornamento delle 21:30; si ritrova con 35 seggi. Nelle precedenti elezioni parlamentari, nel 2021, il partito aveva ottenuto un numero significativamente inferiore di deputati, 17.

Molto indietro tutti gli altri. L’alleanza progressista GroenLinks-PvdA dell’ex vicepresidente della Commissione Ue, Frans Timmermans, ha 25 seggi (in precedenza insieme ne avevano 17 seggi) e il VVD di Dilan Yesilgoz ne ha 24 (il partito dell’ex premier Mark Rutte ha invece subito un tracollo visto che nel 2021 aveva 34 deputati). Il partito Nsc (Nuovo Contratto Sociale), fondato appena ad agosto da Pieter Omtzigt, è quarto con 20 seggi.