Il Cda di OpenAI avvertito su una scoperta che minacciava umanità, prima di cacciare Altman

Prima del siluramento di Sam Altman da OpenAI, alcuni ricercatori avevano inviato al consiglio di amministrazione della società a cui capo ChatGPT una lettera in cui mettevano in guardia su una scoperta nell’intelligenza artificiale che poteva minacciare l’umanità. Lo riporta Reuters sul suo sito citando alcune fonti, secondo le quali la missiva potrebbe essere stata uno dei fattori che ha poi portato al licenziamento di Altman.

Polemiche sul nuovo consiglio di amministrazione di OpenAI, dove al momento siedono «tre uomini bianchi per assicurare che l’intelligenza artificiale porti benefici a tutta l’umanità». L’osservazione di Ashley Mayer, il numero uno di Coalition Operators, una società di venture capital, risuona fra molti osservatori convinti che il cda di OpenAI dovrebbe essere più diverso. Secondo indiscrezioni alcune donne sono state suggerite come membri del board ma, alla fine, non è stato raggiunto un consenso. Fra i nomi valutati quello di Laurene Powell Jobs, la vedova di Steve Jobs, quello dell’ax amministratore delegato di Yahoo Marissa Mayer e quello dell’ex segretario di stato Condoleezza Rice.