Accoltella a morte l'ex moglie e la figlia di 5 anni: era stato assolto da accuse di maltrattamenti

Un uomo di 26 anni è stato arrestato a Madrid con l’accusa di aver ucciso a coltellate l’ex moglie, una 25enne, e la loro figlia, una bambina di cinque anni: lo si apprende da diversi media iberici, che citano fonti dei servizi d’emergenza e della polizia. I fatti sono avvenuti la scorsa notte nel quartiere popolare di Carabanchel, in un’abitazione situata in via Jacobeo. I sanitari accorsi sul posto hanno trovato la donna e la figlia con ferite provocate da coltellate in diverse parti del corpo, certificandone presto la morte. Anche il presunto aggressore è stato trovato con ferite da arma da taglio al collo, probabilmente auto-inflitte, ed è stato ricoverato in ospedale in stato di detenzione. Stando all’agenzia Efe, in passato la donna aveva ottenuto misure di protezione personale in quanto considerata potenziale vittima ad «alto rischio» di maltrattamento. Tuttavia, circa due mesi fa tali misure erano state ritirate in quanto l’ex marito era stato assolto proprio in un caso di presunto maltrattamento. Tutte e tre le persone coinvolte in questo crimine sarebbero di nazionalità peruviana.