Guerra in Medio Oriente, Haaretz: "Decine di combattenti di Hamas si sono arresi"

Decine di combattenti di Hamas si sono arresi all'esercito israeliano nel nord della Striscia di Gaza. Lo ha riferito Haaretz.

L'esercito israeliano e lo Shin Bet hanno fatto sapere oggi che due alti dirigenti di Hamas sono stati uccisi alcuni giorni fa in un raid aereo in un Centro di comando. Si tratta di Abdel Aziz Rantisi dell'unità dell'Intelligence militare che era responsabile "delle informazioni sul campo nella Striscia e aveva partecipato alla programmazione dell'attacco del 7 ottobre". Insieme a lui è stato ucciso Ahmed Aiush, "un operativo terrorista dell'unità osservazione del Battaglione 'Carrara'".

Il Centro di comando colpito - ha spiegato il portavoce - "era responsabile dell'intelligence sul campo per tutta la Striscia e serviva come postazione significativa di Hamas per dirigere le attività di combattimento e di supporto agli attacchi ai soldati".