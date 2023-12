L'italiana Roberta Cortesi scomparsa da 11 giorni a Malaga: aperta ogni pista

A Osio Sotto, in provincia di Bergamo, cresce l'apprensione per le sorti di Roberta Cortesi, una cameriera di 36 anni scomparsa lo scorso 25 novembre. L'ultimo messaggio di Roberta è stato inviato alla madre, quando si trovava a Malaga, in Spagna. La famiglia ha presentato denuncia ai carabinieri di Osio Sotto e il caso ha attirato l'attenzione anche dell’Interpol. Roberta vive in Spagna da due anni, ma i suoi ritorni a Bergamo sono stati frequenti.

Il 25 novembre, Roberta si era presentata regolarmente al lavoro in un ristorante di Malaga, ma il giorno successivo non si è fatta vedere. Una donna, che si è spacciata per Roberta, ha contattato il titolare del ristorante due giorni dopo, affermando che non si sarebbe più presentata e che aveva perso il telefono. La chiamata proveniva da un altro ristorante a 11 chilometri di distanza, i cui gestori hanno negato di sapere qualcosa.

I familiari di Roberta temono che le sia accaduto qualcosa di grave e hanno sollecitato la polizia spagnola a condurre indagini più approfondite, anche su un amico che la donna frequentava da tempo.

L'indagine sulla scomparsa di Roberta Cortesi è in corso da parte della Polizia Nazionale spagnola, ma le fonti vicine agli inquirenti non hanno fornito ulteriori dettagli. Le ipotesi sulla sua scomparsa sono avvolte dalla prudenza, senza conferme su sospetti o teorie. Descritta come una donna di 1 metro e 62 centimetri, con capelli neri corti e lisci e occhi marroni, Roberta è considerata scomparsa dal 25 novembre.

Sul caso, l’Ambasciata italiana a Madrid segue gli sviluppi in stretto raccordo con la Farnesina, mantenendo contatti costanti con le autorità locali e facilitando la collaborazione tra le forze di polizia italiane e spagnole. L'avvocato della famiglia, Luca Gambirasio, ha espresso la convinzione che sia accaduto un fatto grave e ha confermato il coinvolgimento dell’Interpol. Anche il Console onorario a Malaga sta mantenendo i contatti con la sorella di Roberta, sensibilizzando le autorità locali di polizia.

Roberta si era trasferita a Malaga per lavoro due anni fa.