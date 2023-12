Migliaia di tonnellate di sardine morte sulle spiagge del nord del Giappone VIDEO

Una grande quantità di sardine morte, migliaia di tonnellate, è stata trovata sulla spiaggia di Hakodate, nell'isola di Hokkaido in Giappone. Il fenomeno, come riferisce Associated Press, avvenuto giovedì mattina, ha lasciato un'estesa copertura di pesci lungo un chilometro di spiaggia, sorprendendo i residenti locali.

Nonostante alcuni abitanti abbiano raccolto il pesce per venderlo o consumarlo, il comune ha avvisato di non mangiarlo. Takashi Fujioka, ricercatore presso l'Hakodate Fisheries Research Institute, ha ipotizzato che le cause potrebbero essere legate alla fuga da predatori più grandi, alla mancanza di ossigeno in un banco denso, o a un'improvvisa migrazione in acque fredde.

Ha inoltre espresso preoccupazione per l'impatto ambientale, dato che i pesci in decomposizione potrebbero ridurre i livelli di ossigeno nell'acqua, influenzando l'ambiente marino. Fujioka ha sconsigliato il consumo dei pesci a causa dell'incertezza sulle cause dell'evento.