Cop28, nella nuova bozza salta l'accordo di "uscita dai combustibili fossili"

Si concentra sul nodo dei combustibili fossili - i maggiori responsabili dei cambiamenti climatici e dei fenomeni meteorologici estremi secondo la scienza - lo scontro alla Cop28. La bozza di accordo presentata dal presidente della Conferenza, Sultan Al Jaber, non parla più di uscita (phaseout) da carbone, petrolio e gas come in una precedente versione, ma solo di riduzione (phasedown).

Il testo esorta le Parti all’azione su sette punti: - riduzione graduale del carbone unabated e limitazioni nei permessi di nuova produzione di energia elettrica da carbone unabated (lavorato in impianti che non dispongono di sistemi di cattura-stoccaggio o cattura-utilizzo di anidride carbonica) - accelerare gli sforzi a livello globale verso sistemi energetici a emissioni nette zero, utilizzando combustibili a zero e a basso contenuto di carbonio molto prima o intorno alla metà del secolo; - accelerare nelle tecnologie a zero e basse emissioni di gas serra, incluse, tra le altre, le energie rinnovabili, il nucleare, le tecnologie di abbattimento e rimozione, comprese la cattura, l’utilizzo e lo stoccaggio del carbonio, e la produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio, in modo da potenziare gli sforzi verso la sostituzione dei combustibili fossili unabated nei sistemi energetici; - ridurre sia il consumo sia la produzione di combustibili fossili, in modo giusto, ordinato ed equo così da raggiungere lo zero netto entro, prima o intorno al 2050, in linea con la scienza; - accelerare e sostanzialmente ridurre le emissioni diverse dalla Co2, comprese, in particolare, quelle di metano a livello globale entro il 2030; - accelerare la riduzione delle emissioni prodotte dal trasporto su strada con una serie di percorsi, incluso lo sviluppo delle infrastrutture e la rapida diffusione di veicoli a zero e a basse emissioni; - eliminare il prima possibile i sussidi alle fonti fossili inefficienti che favoriscono lo spreco e non affrontano la povertà energetica o le giuste transizioni.

Pichetto Fratin: "Si può e si deve fare di più"

«Si può e si deve fare di più. Stiamo lavorando con i partner europei per migliorare la proposta della presidenza emiratina. Serve uno sforzo ulteriore per un testo più ambizioso». È quanto ha dichiarato il ministro dell’Ambiento e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, al termine della riunione di coordinamento dei ministri dell’Unione Europea, in seguito alla diffusione della bozza di documento diffuso a Dubai dalla presidenza della Cop28.