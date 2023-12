Cop28, Al Jaber: "Accordo storico, per la prima volta i combustibili fossili nel testo"

Il Global stocktake, approvato alla Conferenza delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, contiene le indicazioni da seguire per "mantenere vivo" l'obiettivo di aumento di 1,5 gradi di riscaldamento globale entro fine secolo rispetto ai livelli pre-industriali come suggerito dalla scienza per evitare eventi meteo catastrofici.

Questi i punti: - fuoriuscire (transition away) dai combustibili fossili e accelerare questa azione in questo decennio per raggiungere zero emissioni nette di carbonio nel 2050; - triplicare la capacità di energia rinnovabile a livello globale e raddoppiare la media globale del tasso annuo di miglioramento dell’efficienza energetica entro il 2030; - accelerare gli sforzi verso la diminuzione graduale dell’energia prodotta dal carbone non abbattuto, ovvero senza tecnologia di cattura e stoccaggio; - accelerare gli sforzi a livello globale verso sistemi energetici a zero emissioni nette, utilizzando combustibili a zero e a basso contenuto di carbonio ben prima o intorno alla metà del secolo; - accelerare nelle tecnologie a zero e a basse emissioni, tra cui, tra l’altro, energie rinnovabili, nucleare, tecnologie di abbattimento e rimozione come la cattura del carbonio e utilizzo e stoccaggio, in particolare nei settori difficili da abbattere, e nella produzione idrogeno a basse emissioni di carbonio; - accelerare e ridurre sostanzialmente le emissioni di biossido di carbonio a livello globale, comprese in particolare le emissioni di metano entro il 2030; - accelerare la riduzione delle emissioni derivanti dal trasporto stradale su una serie di percorsi, anche attraverso lo sviluppo delle infrastrutture e la rapida diffusione di veicoli a zero e a basse emissioni; - eliminare gradualmente gli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che non affrontano la povertà energetica o semplicemente transizioni, nel più breve tempo possibile.