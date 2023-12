Gli Houthi dello Yemen "attaccheremo nel Mar Rosso ogni 12 ore". Il Pentagono: minaccia per il commercio mondiale

I ribelli filoiraniani Houthi dello Yemen hanno dichiarato che non fermeranno gli attacchi alle navi del Mar Rosso nonostante l’annuncio degli Stati Uniti di una nuova forza di protezione marittima. «Anche se l’America riuscisse a mobilitare il mondo intero, le nostre operazioni militari non si fermeranno, a prescindere dai sacrifici che ci costerà», ha dichiarato l’alto funzionario del gruppo Mohammed al-Bukhaiti su X.

Gli attacchi dei gruppi yemeniti Houthi, sostenuti dall’Iran, nel Mar Rosso: sono una "minaccia" per il commercio internazionale, ha detto il Pentagono.

Difesa: anticipato l'invio della nave italiana nel mar Rosso

L’invio della fregata europea multi missione "Virgilio Fasan", inizialmente previsto per il prossimo febbraio nell’operazione diplomatico europea e anti pirateria denominata "Atalanta", è stato anticipato ai prossimi giorni: il 24 dicembre la nave dovrebbe attraversare il canale di Suez. La decisione - anticipata da "Repubblica" - è emersa dopo un video collegamento a cui hanno partecipato il ministro alla Difesa Guido Crosetto e il segretario alla Difesa degli Stati Uniti d’America, Lloyd Austin, in merito alla sicurezza nel mar Rosso, dove vengono condotti attacchi mercantili da parte degli Houthi.

"Timori per l'aumento dei prezzi del petrolio per gli attacchi Houthi"

Gli attacchi alle navi commerciali nel Mar Rosso rischiano di far salire il prezzo del petrolio e di altri beni, hanno avvertito alcuni analisti parlando con la Bbc. Diverse compagnie di trasporto negli ultimi giorni hanno sospeso le spedizioni attraverso la rotta del Mar Rosso dopo che navi cargo e petroliere sono state attaccate dagli Houthi filoiraniani dello Yemen.

La seconda compagnia di navigazione più grande al mondo, la danese Maersk, ha dichiarato oggi che dirotterà alcune delle sue navi intorno al Capo di Buona Speranza in Africa, nonostante la rotta alternativa aggiunga circa 3.500 miglia nautiche al viaggio e richieda circa 10 giorni in più. Ieri il gigante petrolifero Bp ha annunciato che sospenderà temporaneamente tutte le spedizioni di greggio attraverso il Mar Rosso, mentre l'altro colosso, la Shell, non ha ancora reso noto come intenda affrontare la situazione. Il Mar Rosso è una delle rotte più importanti al mondo per le spedizioni di petrolio e gas naturale liquefatto, oltre che per i beni di consumo.

Chi sono i ribelli Houthi?

Nello scenario geopolitico del Medio Oriente, un attore chiave che ha guadagnato crescente attenzione internazionale è il gruppo conosciuto come gli Houthi. Originari dello Yemen, questo gruppo ha avuto un impatto significativo non solo a livello locale ma anche regionale, trasformandosi da una piccola fazione religiosa in una forza politico-militare di rilievo.

Nati inizialmente come movimento religioso e culturale, gli Houthi, ufficialmente denominati "Ansar Allah" (Sostenitori di Dio), hanno iniziato a guadagnare visibilità all'inizio degli anni 2000. Le loro radici risalgono alla fazione sciita dello Zaidismo, prevalente nello Yemen settentrionale. Tuttavia, col tempo, la loro agenda si è estesa, abbracciando obiettivi politici più ampi, tra cui una maggiore autonomia per la loro regione e una rappresentanza più equa nel governo yemenita.

Il ruolo degli Houthi è diventato particolarmente prominente nel corso della guerra civile yemenita, iniziata nel 2014. Hanno assunto il controllo della capitale yemenita, Sana'a, e di altre aree significative, sfidando il governo riconosciuto internazionalmente. Questa mossa ha provocato l'intervento di una coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita, acuendo le tensioni regionali.

Al centro delle discussioni è anche il presunto supporto dell'Iran agli Houthi, un'accusa che ha alimentato ulteriori tensioni tra l'Iran e le nazioni sunnite guidate dall'Arabia Saudita. Sia gli Houthi sia l'Iran hanno negato qualsiasi coinvolgimento diretto, ma questo aspetto continua a essere un punto focale nelle dinamiche regionali.

Il conflitto ha avuto un grave impatto umanitario in Yemen, descritto dalle Nazioni Unite come una delle peggiori crisi umanitarie attuali. Questa situazione ha portato a gravi carenze alimentari, epidemie di colera e un numero elevato di morti civili.

Nonostante i vari tentativi di negoziazioni di pace, una soluzione duratura al conflitto sembra ancora lontana. Gli Houthi, come una delle principali parti in causa, continuano a svolgere un ruolo centrale in questi sforzi di mediazione, sebbene con risultati ancora incerti.