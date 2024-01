Scontro tra aerei in Giappone: 367 salvi e 5 dispersi a Tokyo

Sono tutte salve le 379 persone - tra passeggeri ed equipaggio - che erano a bordo di un aereo della compagnia giapponese Japan Airlines (JAL) atterrato sulla pancia per un guasto al carrello. Video diffusi dai passeggeri del volo 516 partito da Sapporo, sull'isola di Hokkaido, mostrano prima le scintille che si spigionano dallo slittamento dell’Airbus sulla pista e poi le persone che scendono dall’aereo avvolto dal fumo. Anche se la causa dell’incendio non è ancora nota, l’aereo potrebbe aver iniziato a bruciare dopo una collisione con un velivolo della guardia costiera giapponese che aveva cinque persone a bordo. Un funzionario della guardia costiera dell’aeroporto di Haneda, uno dei più trafficati del mondo, ha detto che stanno «controllando i dettagli». "Non è chiaro se ci sia stata una collisione. Ma è certo che il nostro aereo è coinvolto», ha detto all’AFP e che i 5 a bordo sono dispersi. Le riprese televisive mostravano fiamme che uscivano dai finestrini e il muso dell’aereo a terra. Sono state dispiegate più di 70 autopompe, ha riferito la tv NHK. Da decenni il Giappone non subisce un grave incidente aereo. Il peggiore mai avvenuto risale alò 1985, quando un Jumbo della JAL che volava da Tokyo a Osaka si schiantò nella regione centrale di Gunma, uccidendo 520 passeggeri e membri dell’equipaggio