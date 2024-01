Attacco agli Houthi nello Yemen. Sunak: "Inviato un segnale forte"

Il Regno Unito ha inviato un "segnale forte" ai ribelli Houthi con gli attacchi condotti la notte scorsa da Londra e Washington contro diversi obiettivi nello Yemen. Lo ha detto il premier britannico Rishi Sunak mentre si trova in visita a Kiev sottolineando come l’azione militare sia in risposta agli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso, che «non possono restare impuniti».

Secondo il primo ministro Londra e i suoi alleati non esiteranno a garantire la sicurezza della navigazione commerciale nella regione.