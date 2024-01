Attacco in Yemen, Tajani: "La Costituzione non ci permette di fare azioni di guerra senza un voto di Parlamento"

«Noi siamo impegnati per garantire la libertà di navigazione nel Mar Rosso, partecipiamo alla missione europea Atlanta e chiederemo anche che questa missione possa avere competenze più larghe oppure dar vita addirittura ad una nuova missione europea per garantire la libera circolazione delle merci». Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani conversando coi cronisti a Rimini.

«Abbiamo sottoscritto un documento a favore di questa libertà con gli Stati Uniti e abbiamo apprezzato la decisione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e se mi chiedete perchè l’Italia non ha partecipato all’attacco di questa notte, noi siamo stati informati dagli Stati Uniti con parecchie ore di anticipo, ma noi non possiamo, perchè la Costituzione non lo permette, agire in azione di guerra senza un dibattito e un voto del Parlamento. Quindi è giusto difendere la libertà di navigazione», ha aggiunto, «noi sosteniamo politicamente questo principio e anche con la nostra fregata partecipiamo alla missione Atlanta però non possiamo partecipare a improvvise azioni di guerra anche se si tratta di azioni di protezione del traffico marittimo internazionale senza un’autorizzazione del Parlamento. Da qui la nostra non presenza, però ci battiamo sempre politicamente per la libera circolazione marittima», sottolinea