Stop alla produzione Tesla e Volvo in Europa: troppi attacchi degli Houthi alle navi da carico nel Mar Rosso

La produzione di automobili di Tesla e Volvo è stata interrotta da attacchi a navi da carico nel Mar Rosso, che stanno rallentando la consegna di parti asiatiche alle fabbriche europee.

Tesla è stata la prima casa automobilistica ad annunciare ieri sera che la produzione del suo stabilimento europeo sarebbe stata sospesa per quindici giorni, tra il 29 gennaio e l’11 febbraio. Situato vicino a Berlino, il sito di Grunheide produce la Model Y, il Suv elettrico più venduto nel continente.

Leggi anche Chi sono gli Houthi, il gruppo ribelle che scuote lo Yemen

Anche lo stabilimento Volvo di Gand (Belgio) resterà chiuso per tre giorni la prossima settimana a causa di una carenza di scatole del cambio, la cui consegna è stata ritardata da «aggiustamenti nelle rotte di trasporto», ha dichiarato il produttore sino-svedese all’Afp. L’impianto produce il Suv XC40 e l’auto elettrica C40.

Gli attacchi alle navi da trasporto sono aumentati nelle ultime settimane tra l’Africa e lo Yemen, vicino allo stretto che dà accesso al Mar Rosso dall’Asia.

Dall’inizio della guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza, l’aumento degli attacchi ha spinto alcuni armatori a evitare la zona.

I ribelli Houthi, che si dichiarano solidali con Hamas, hanno avvertito che prenderanno di mira le navi che navigano al largo delle coste dello Yemen e che hanno legami con Israele.

Per evitare il rischio di attacchi, le navi portacontainer devono prendere una rotta alternativa intorno al Capo di Buona Speranza in Sudafrica, molto più lunga e costosa. Il viaggio tra Asia ed Europa si allunga di 10-20 giorni.

"Il considerevole aumento dei tempi di trasporto sta creando un divario nelle catene di approvvigionamento», ha scritto Tesla in una nota.

"I conflitti armati nel Mar Rosso e lo spostamento delle rotte di trasporto tra Europa e Asia attraverso il Capo di Buona Speranza stanno avendo un impatto anche sulla produzione a Grunheide», ha spiegato il produttore americano. La produzione riprenderà pienamente dal 12 febbraio, assicura Tesla.

Per il momento non tutti i produttori sono interessati.

Il gruppo Stellantis, in particolare, ha adottato misure adeguate per compensare l’allungamento temporaneo delle rotte di alcune navi utilizzando soluzioni di trasporto alternative come l’aereo e non ha avuto quasi alcun impatto sulla produzione fino a oggi.

Toyota France ha dichiarato che la situazione è rimasta «fluida» nello stabilimento di Valenciennes, nel nord della Francia, così come Hyundai nello stabilimento di Nosovice, nella Repubblica Ceca. Ma lo stabilimento Renault di Clèon, nel nord-ovest della Francia, ha sospeso l’assemblaggio dei motori per due mezze giornate questa settimana. Questa pausa è stata inizialmente attribuita in un messaggio interno agli attacchi nel Mar Rosso, ma venerdì Renault ha assicurato che in realtà era dovuta a un problema di approvvigionamento più tradizionale con un fornitore.

Per tutti i produttori, molti dei componenti necessari per l’assemblaggio delle auto vengono importati dall’Asia, in particolare dalla Cina, il più grande mercato automobilistico del mondo e il principale produttore del settore. L’approvvigionamento del settore automobilistico era già stato profondamente scosso dalla pandemia di Covid, seguita da una carenza di chip, che ha portato a intere settimane di chiusura tra il 2020 e il 2022.