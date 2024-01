Yemen, gli Usa lanciano un nuovo attacco. Gli Houthi: "I raid non ci fermeranno"

In azione contro le basi, oltre a Stati Uniti e Gran Bretagna, anche otto Paesi alleati. Per Mosca è 'un'escalation distruttiva'. 'L'Italia è stata avvisata dell'attacco' ma non è stata chiesta la sua partecipazione, riferiscono fonti di Palazzo Chigi