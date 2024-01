Dramma in Austria, terribile incidente stradale: muoiono una 47enne italiana e i suoi due bambini di 7 e 10 anni. Grave il terzo figlio 13enne

Una mamma italiana originaria dell’Alto Adige di 47 anni assieme ai suoi due figli di 7 e 10 anni sono morti in un terribile incidente stradale avvenuto oggi a Assling tra Lienz e la frontiera italiana di Prato Drava nel Tirolo orientale in territorio austriaco. La donna era alla guida dell’autovettura assieme ai tre figli di sette, dieci e tredici anni. L’autovettura stava percorrendo la Drautalstrasse (B100) quando, per motivi in corso di accertamento, è andata a scontrarsi frontalmente con un autobus di linea (Postbus) ma senza passeggeri a bordo. Sul colpo sono deceduti la madre ed il figlio di 7 anni mentre il bambino di 10, come riferisce la polizia, è morto in ospedale a Klagenfurt a seguito delle gravi ferite. Il figlio di 13 anni è ricoverato in gravi condizioni. L’autista dell’autobus è rimasto illeso. Sul luogo dell’incidente si sono portati un centinaio di soccorritori.