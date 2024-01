Il supplizio di Navalny: in carcere obbligato ad ascoltare canzoni filo Putin alle 5 di mattina

Il dissidente russo Alexey Navalny, nel suo nuovo carcere in una remota località artica, in piena notte è obbligato ad ascoltare l’inno russo e canzoni di un popolare cantante nazionalista filo-putiniano. Lo scrive lo stesso Navalny, citato da alcuni media, fra cui Sky News. Il 47enne ex avvocato Navalny, sopravvissuto a un tentativo di avvelenamento e poi condannato a restare in carcere finché non avrà 74 anni per corruzione ed estremismo - condanne ritenute pretestuose e strumentali per far fuori il principale oppositore di Vladimir Putin - si trova da alcune settimane in cella a Yamal, in una remota regione artica russa a 40 chilometri a nord del circolo polare, sottoposto a un regime carcerario durissimo. Il nuovo supplizio denunciato da Navalny consiste nell’essere sottratto, lui e gli altri detenuti, prestissimo la mattina al sonno e obbligato ad ascoltare «Io sono russo» del popolare cantante Shaman, 32 anni, al secolo Yaroslav Dronov, autore di testi ultrapatriottici che esaltano la guerra: un filone canoro sfruttato in questi ultimi tempi da Putin che punta ad una nuova facile rielezione al Cremlino in marzo.