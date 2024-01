Dopo un anno e mezzo la Turchia dice sì all'ingresso della Svezia nella Nato

La questione relativa gli F16 ha continuato a pesare nei mesi seguenti il vertice di Vilnius. Il protocollo è arrivato in Commissione esteri a dicembre, ma la discussione del testo è andata per le lunghe e il via libera è arrivato solo il 27 dicembre.

Erdogan nel maggio 2022 aveva detto no all’ingresso di Svezia e Finlandia, accusando i due Paesi scandinavi di costituire un porto sicuro per terroristi separatisti curdi del Pkk e per golpisti in fuga. Ankara all’inizio aveva chiesto l’estradizione di decine di ricercati per terrorismo, in Svezia e Finlandia come rifugiati politici, per lo più separatisti curdi del Pkk fuggiti durante gli anni 80 e 90 e golpisti del 2016 riparati in Scandinavia.

Sulle estradizioni i governi dei due Paesi hanno intrapreso un tira e molla su cui poi è calato il silenzio.

Per convincere Erdogan sono 'bastatè le promesse di Biden riguardo gli F16 e le pressioni della Nato. Svezia e Finlandia si sono impegnate a contrastare sul proprio territorio attività che per Ankara costituiscono «sostegno al terrorismo» e a bloccare fonti di finanziamento nei confronti delle attività separatiste curde del Pkk e dei curdo siriani dello Ypg. Entrambi i Paesi hanno adottato nuove legislazioni.

La Finlandia ha ottenuto il via libera della Turchia lo scorso marzo, mentre per la Svezia il cammino è stato più complicato.

Ripetute manifestazioni anti turche con bandiere del Pkk e diversi sit-in durante i quali è stato dato fuoco al Corano hanno provocato diverse convocazioni dell’ambasciatore svedese ad Ankara e rallentato il percorso della Svezia.