Ex ostaggi israeliani: "Donne vestite da bambole e violentate nei tunnel". Abusati anche gli ostaggi uomini

«Proprio in questo momento - ha esclamato Shir Siegel, la cui madre è stata tenuta in ostaggio per 50 giorni - qualcuno viene stuprato in un tunnel. Dove sono le persone che contano davvero? Perché i membri del gabinetto non sono qui ad ascoltare?" Nel corso dell’udienza - organizzata da un gruppo di deputati determinati a seguire da vicino la sorte degli oltre 130 ostaggi ancora prigionieri a Gaza - è stato fornito un quadro in base al quale le violenze sessuali estese e sistematiche praticate dai membri di Hamas il 7 ottobre sui partecipanti del Nova festival e fra i membri dei kibbutz di frontiera erano solo l’inizio di un genere di sevizie che sarebbe proseguito anche nei loro nascondigli, sopra e sotto la terra di Gaza.

Drammatiche denunce di abusi sessuali sistematici praticati da Hamas sugli ostaggi israeliani, maschi e femmine, nei tunnel dove vengono tenuti prigionieri da oltre 100 giorni sono giunte oggi in una commissione della Knesset da parte di ex prigioniere tornate in libertà a novembre. Di testimonianza in testimonianza, l'atmosfera si è fatta sempre più grave ed il senso di urgenza di un intervento che li riporti a casa ancora più drammatico.

Ma mentre il 7 ottobre i membri di Hamas hanno divulgato essi stessi sul web immagini in diretta degli stupri che stavano compiendo, solo adesso - sulla base delle testimonianze fornite dalle ex prigioniere - è possibile avere un quadro degli abusi nei mesi di custodia dei prigionieri israeliani. «Questo l’ho visto con i miei occhi», ha raccontato Aviva Siegel, la madre di Shir, che è stata tenuta prigioniera a Gaza dal 7 ottobre alla fine di novembre e il cui marito Keith è ancora in ostaggio. «Per me le ragazze tenute prigioniere erano come mie figlie. I terroristi hanno portato loro abiti impropri, abiti per bambole, e le hanno trasformate nelle loro bambole. Fantocci con i quali si poteva fare quanto si voleva, quando si voleva».

«Anche ora, quasi non respiro. E’ come se fossi rimasta là - ha proseguito la donna -. Anche i ragazzi sono stati abusati, come le ragazze. Magari non entreranno in gravidanza, ma anch’essi sono stati ridotti a fantocci». Un’altra testimonianza è stata quella di Chen Golstein Almog, che è stata rilasciata a novembre. In un’intervista televisiva ha detto di aver appreso, quando era a Gaza, di ragazze di 19 anni isolate in prigionia che erano state «stuprate, abusate e anche ferite».