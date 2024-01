La pornostar Jesse Jane trovata morta in casa insieme al fidanzato: sospetta overdose

Dramma nel mondo del porno. E' stata trovata morta la pornostar Jesse Jane, 43 anni, insieme al suo fidanzato Brett Hasenmueller. Il sospetto è che entrambi siano deceduti a causa di un'overdose. Gli inquirenti sono intervenuti nella residenza della coppia per effettuare un controllo dopo aver ricevuto una richiesta dal datore di lavoro dei due che non aveva notizie da giorni

Non è ancora chiaro tuttavia da quanto tempo esattamente Jesse e Brett fossero morti e non si conosce nemmeno la causa esatta della loro morte, anche se, da quanto si apprende è probabile che il decesso possa essere legato alla droga. Le indagini e il medico legale prenderanno la decisione definitiva, dopo aver effettuato tutti gli esami del caso.

Jesse Jane, pseudonimo di Cindy Taylor, è stata una delle più grandi star del porno negli anni 2000. Ha recitato in moltissimi film per adulti famosi, inclusi "Pirati"... in particolare il sequel di "Pirati II: La vendetta di Stagnetti", che secondo quanto riferito è costato circa 8 milioni di dollari ed è considerato uno dei film più famosi e costosi ad oggi. Jesse Jane si è fatta strada anche su Playboy, nel ruolo di una ragazza di copertina di un'edizione speciale e lavorando come conduttrice per due popolari spettacoli dal vivo"Night Calls" e "Naughty Amateur Home Videos" di Playboy TV.