L'Ucraina attacca il territorio al sud della Russia con i droni: colpita una raffineria di petrolio

L’Ucraina ha colpito con un attacco notturno di droni una raffineria di petrolio nella città di Tuapse, nel sud della Russia. Secondo quanto riferito alla France Presse da una fonte della sicurezza ucraina, «l'unità primaria di trattamento del petrolio, vale a dire le colonne del vuoto e quelle atmosferiche, è stata danneggiata».

BREAKING:

A massive force is raging at the Tuapse, oil refinery in Krasnodar Krai, Russia after it was struck by Ukrainian drones.

The refinery belonging to Rosneft is the only one located on the coast of the Black Sea & is one of the country’s largest pic.twitter.com/0pVC9w1ePr

