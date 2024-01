Media: "L'aereo russo abbattuto da batteria di missili Patriot ucraina". Lo sostiene una fonte militare francese

L’aereo russo Ilyushin abbattuto nella regione di Belgorod, in Russia, molto vicino al confine ucraino, è stato colpito da una batteria di difesa aerea Patriot di fabbricazione americana, in dotazione all’esercito ucraino. Lo sostiene una fonte militare francese su Franceinfo.

Gli Stati Uniti non sono in grado di confermare le notizie secondo cui un aereo da trasporto militare russo Il-76, precipitato nella regione di Belgorod, stava trasportando prigionieri di guerra ucraini. Lo ha detto il coordinatore del Consiglio di sicurezza nazionale, John Kirby, in un briefing, secondo il corrispondente di Ukrinform.

«Abbiamo visto i rapporti, ma non siamo nella posizione di confermarli», ha detto, alla richiesta di commentare le affermazioni della Russia secondo cui l’Ucraina avrebbe abbattuto un aereo da trasporto militare che trasportava prigionieri di guerra ucraini.

Kirby ha anche aggiunto che gli Stati Uniti stanno facendo del loro meglio per cercare di ottenere più chiarezza e più informazioni sullo schianto dell’aereo russo.

Secondo i canali russi di Telegram, l’aereo Il-76, utilizzato per il trasporto di attrezzature e truppe, si è schiantato nella regione di Belgorod oggi. I media russi hanno riferito che a bordo dell’aereo c'erano 63 persone e che sono tutte morte. Fonti delle forze armate ucraine hanno affermato che questo aereo trasportava un lotto di missili di difesa aerea S-300. L’esercito russo utilizza questi missili per il massiccio bombardamento della regione di Kharkiv e di altre regioni ucraine confinanti con la Russia.