Nuova bufera sullo chef Salt Bae: conto "salato" da 100mila euro per 4 persone. E i follower si indignano

Tornano a far discutere i prezzi praticati da Salt Bae, lo chef turco che già numerose volte ha scatenato polemiche infuocate sul web e sui social per gli scontrini esosi emessi nel suo ristorante Nurs e Steakhouse. Qualche mese fa il conto da 161mila euro, ora la polemica è nata per un conto da 100mila euro per quattro persone. Bae ha condiviso un reel su Instagram mostrando uno scontrino in cui si vede il conto pagato dai commensali nel suo locale di Dubai. Nel post lo chef ha scritto"Money comes, money goes", ossia “I soldi arrivano, i soldi se ne vanno”.

Nella foto si vede a chiare lettere ciò che i clienti hanno consumato con i relativi prezzi accanto. Un "enorme spreco", questo il commento di numerosi follower. Non sono mancati i riferimenti alla guerra israelo-palestinese: "Avresti potuto sfamare tutta la striscia di Gaza, per un mese, con quei soldi". E ancora: "Un tale spreco di soldi. Sarebbe bello se almeno il 50% andasse in beneficenza, a Gaza".