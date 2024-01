La Luna si "riduce", deformate alcune sue regioni a causa di attività dei "terremoti lunari"

La circonferenza della Luna si è ridotta di circa 46 metri nelle ultime centinaia di milioni di anni, mentre il suo nucleo sembra essersi gradualmente raffreddato, il che ha incrementato il rischio di frane e instabilità nel suo polo sud. Questi, in estrema sintesi, sono i risultati di uno studio, pubblicato sul The Planetary Science Journal, condotto dagli scienziati dell’Università del Maryland. Il team, guidato da Thomas R. Watters, ha esaminato le misurazioni e i dati disponibili per il nostro satellite naturale, per comprendere la sua evoluzione nel corso dei millenni passati. La Luna, spiegano gli esperti, sembra aver sviluppato delle piccole pieghe, proprio come l’uva passa si raggrinzisce seccandosi. A differenza del frutto, però, il corpo celeste non ha una «buccia flessibile», ma una superficie piuttosto fragile, vulnerabile alla formazione di faglie quando le sezioni della crosta vanno a incontrarsi. I ricercatori hanno scoperto che il restringimento della Luna provoca una significativa deformazione della superficie nella sua regione polare meridionale, comprese le regioni proposte come siti di atterraggio per l’equipaggio della missione Artemis III.

L’emergere di faglie, aggiungono gli studiosi, si verifica spesso in concomitanza di attività sismiche e terremoti lunari. Per questa ragione le località limitrofe alle zone di faglia potrebbero non rappresentare il luogo ideale per l’esplorazione umana. Nell’ambito del nuovo lavoro, il gruppo di ricerca ha collegato un gruppo di faglie situate nella regione polare meridionale della Luna a uno dei più potenti terremoti registrati dai sismometri Apollo oltre 50 anni fa. Gli scienziati hanno utilizzato una serie di modelli per simulare la stabilità dei pendii superficiali nella regione. Stando a quanto emerge dall’indagine, alcune aree risultano particolarmente vulnerabili alle frane dovute alle scosse sismiche. «Il nostro lavoro - commenta Watters - suggerisce che terremoti superficiali capaci di produrre forti scosse del terreno nella regione del polo sud lunare possono provocare eventi di scivolamento e formazione di nuove faglie. Queste informazioni dovrebbero essere tenute in considerazione nella progettazione di avamposti permanenti sul nostro satellite».