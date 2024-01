Medio Oriente, Corte Aia: Israele adotti misure per evitare genocidio. Usa: infondate accuse di genocidio a Israele

La Corte internazionale di Giustizia dell’Aia ha ordinato a Israele di adottare tutte le misure per prevenire il «genocidio» dei palestinesi. Nel pronunciamento della Corte sulle misure provvisorie d’emergenza da imporre a Israele, la giudice Joan Donoghue ha detto che lo Stato ebraico deve adottare «tutte le misure in suo potere per prevenire e punire l’incitamento diretto e pubblico a commettere un genocidio». La Corte ha pure stabilito che Israele deve prendere «provvedimenti immediati per consentire aiuti umanitari e beni di prima necessità alla Striscia di Gaza». Inoltre, la Corte - le cui sentenze sono vincolanti per Israele - ha chiesto di limitare morti e danni ai civili, ma non è arrivata a imporre la sospensione dell’operazione militare israeliana nella Striscia di Gaza, richiesta principale del Sudafrica che ha mosso il caso contro Israele per «genocidio».

Ue, ci aspettiamo immediata attuazione ordinanza Aia