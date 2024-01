Donald Trump condannato a pagare 83 milioni a Jean Carroll: l'ha diffamata negando un abuso sessuale

Seconda condanna civile a New York per Donald Trump nel caso Carroll e nuova batosta giudiziaria in piena campagna elettorale per la Casa Bianca: dopo solo tre ore, una giuria di sette uomini e due donne lo ha condannato a pagare complessivamente 83,3 milioni di dollari di risarcimento per aver diffamato la scrittrice negando nel 2019 - quando era presidente - una aggressione sessuale di quasi 30 anni fa in un lussuoso grande magazzino della Grande Mela.

Il tycoon non era in aula alla lettura del verdetto. Si tratta di una somma astronomica, molto più alta di quella attesa, tra i 18,3 milioni di danni «compensatori» (per lo stress emotivo, il danno alla reputazione e quindi il mancato guadagno) e ben 65 milioni di danni punitivi (come deterrenza contro ulteriori diffamazioni). La difesa di Carroll aveva chiesto 24 milioni di dollari, mentre i periti avevano stimato i danni tra i 7 e i 12 milioni di dollari.