Netanyahu: "A Gaza educano i loro figli con Mein Kampf di Hitler in arabo"

«Questo è il Mein Kampf di Hitler in arabo. E’ stato trovato a Gaza: così educano i loro figli. Dopo che avremo distrutto Hamas non ci sarà più a Gaza chi educa così i propri figli». Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu mostrando in tv il testo trovato dai soldati nella Striscia. «Niente di più assurdo dunque che alla vigilia del Giorno della Memoria ci abbiano accusato all’Aja di essere responsabili di genocidio. A nome dei nuovi nazisti, il Sudafrica ha presentato l’accusa e non li hanno scaraventati dalle scale». «Se non distruggiamo Hamas - ha aggiunto - il prossimo massacro è solo questione di tempo».

"Qatar ospita leader Hamas, prema per ostaggi"

«Il Qatar ospita i leader Hamas, lo finanzia, ha leve su di loro. Il Qatar si è offerto di mediare: che eserciti pressioni": così ha proseguito il premier israeliano. «Si sono impegnati a far pervenire medicine agli ostaggi: aspettiamo di vedere che lo facciano». Riferendosi a tensioni con Qatar e l’Egitto ha ribadito: «Non rinuncerò ad alcuna strada pur di fare pressione su Hamas. Sono impegnato di continuo per gli ostaggi, non ho bisogno di essere spronato. Io stesso - ha ricordato - fui ferito nella liberazione di ostaggi in un aereo Sabena (nel 1972) e mio fratello morì in una operazione simile in Uganda», nel 1976.