Caso Unrwa, la posizione dell'Onu: “Garantire la continuità”

Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha chiesto agli Stati di «garantire la continuità» dell’Agenzia per i rifugiati palestinesi, l'Unrwa, dopo che molti finanziamenti sono stati bloccati per le accuse rivolte ad alcuni membri dell’organizzazione di essere coinvolti nei raid del 7 settembre su Israele. «Pur comprendendo le loro preoccupazioni, e anch’io sono rimasto inorridito da queste accuse - ha detto Guterres in una nota -, faccio appello con forza ai governi che hanno sospeso i loro finanziamenti almeno a garantire la continuità delle operazioni dell’Unrwa».