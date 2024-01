Caso Unrwa, 'Un impiegato partecipò al rapimento di una donna israeliana'. L'Onu: “Garantire la continuità a Gaza”

Secondo un rapporto ottenuto dal Nyt, su 12 degli impiegati licenziati dall’Unrwa 10 sono di Hamas e uno della Jihad islamica . Il quotidiano ha poi riferito in particolare che uno degli impiegati è implicato nel rapimento di una donna israeliana e un secondo nel trasporto del corpo di un soldato morto a Gaza. I dettagli della vicenda sono stati rivelati dal quotidiano Usa nell’ambito del dossier sull'Agenzia dei rifugiati dell’Onu che ha portato al blocco dei finanziamenti da parte di alcuni Paesi. Secondo questo rapporto, uno degli impiegati - consigliere di una scuola dell’Unrwa a Khan Yunis nel sud della Striscia - è accusato di «aver lavorato con il figlio per rapire una donna in Israele». Il secondo, «di Nuseirat, nella parte centrale di Gaza, è accusato di aver aiutato a portare il corpo di un soldato israeliano morto nella Striscia così come di aver distribuito munizioni e coordinato i veicoli il giorno dell’attacco del 7 ottobre».

Il ministero degli Esteri austriaco ha dichiarato questa mattina che «tutti gli ulteriori pagamenti all’Unrwa (l'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi) saranno temporaneamente sospesi in coordinamento con i partner internazionali». Lo riporta il Kronen Zeitung. «Le Nazioni Unite devono mantenersi al di sopra delle critiche nell’interesse della propria credibilità», ha sottolineato il Ministero in un comunicato. E’ necessaria è una «indagine ampia, rapida e completa. Le accuse sono scioccanti».

Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha chiesto agli Stati di «garantire la continuità» dell’Agenzia per i rifugiati palestinesi, l'Unrwa, dopo che molti finanziamenti sono stati bloccati per le accuse rivolte ad alcuni membri dell’organizzazione di essere coinvolti nei raid del 7 settembre su Israele. «Pur comprendendo le loro preoccupazioni, e anch’io sono rimasto inorridito da queste accuse - ha detto Guterres in una nota -, faccio appello con forza ai governi che hanno sospeso i loro finanziamenti almeno a garantire la continuità delle operazioni dell’Unrwa».