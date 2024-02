Raid Usa, colpiti 85 obiettivi in Siria e Iraq, Biden: "La nostra risposta continuerà"

Gli Stati Uniti hanno utilizzato anche bombardieri a lungo raggio partiti dagli Usa per colpire obiettivi delle milizie filo-iraniane in Siria ed in Iraq, come risposta agli attacchi in cui sono stati uccisi nei giorni scorsi tre militari statunitensi al confine tra Giordania e Siria. I raid americani attesi da giorni in risposta all'uccisione di tre soldati Usa in Giordania sono arrivati e continueranno per giorni nell'ambito di una risposta su larga scala e ai più livelli.

Joe Biden ha dato l'ordine di attaccare gruppi affiliati e sostenuti dall'Iran in Iraq e in Siria avvertendo che "se l'America viene colpita, reagirà". La notizia dei raid è arrivata prima dalla Siria, con l'Osservatorio per i diritti umani ha segnalato l'uccisione di sei "sei combattenti filo-iraniani, tra cui almeno tre non siriani, vicino ad Al-Mayadeen, nell'est della Siria, in attacchi probabilmente compiuti dagli Stati Uniti". A stretto giro sono arrivate le prime indiscrezioni sui media Usa che prima hanno confermato l'inizio della rappresaglia americana, poi l'hanno smentita. Alla fine è arrivata la comunicazione ufficiale del Pentagono. "Gli Stati Uniti hanno colpito unità iraniane d'elite e milizie alleate di Teheran in raid effettuati in Siria e Iraq:", ha annunciato il Comando centrale, Centcom, in un post su X, senza fornire il numero dei morti. Gli attacchi Usa hanno colpito "con successo tre strutture in Iraq e quattro in Siria". Lo riferisce la Casa Bianca precisando che i raid sono durati 30 minuti.