Follia in Germania, soldato uccide quattro persone. Tra le vittime anche un bambino

Un soldato tedesco della Bundeswehr è stato arrestato col sospetto di aver assassinato, la scorsa notte, quattro persone, in Bassa Sassonia. La polizia di Rotenburg e la procura di Verden hanno riferito che tra le vittime c'è anche un bambino. Le scene del crimine si trovano nei comuni di Scheebel e Bothel e il movente potrebbe essere legato all’"ambiente familiare". Secondo gli investigatori, il sospettato si è costituito poco dopo aver ucciso le sue vittime ed è stato arrestato dalla polizia.

Il movente non è stato ancora chiarito in modo definitivo; l’indagine è in pieno svolgimento, hanno detto le autorità citate dai media tedeschi.