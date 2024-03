Funerali Navalny, controlli e perquisizioni al cimitero: code per dire addio all'oppositore russo

A poche ore dal funerale di Alexei Navalny a Mosca, la sua portavoce Kira Yarmysh ha affermato che si continuano ad incontrare difficoltà nell’organizzare la cerimonia e a trovare un carro funebre per portare la salma in chiesa per il funerale, previsto alle 14, nella periferia sud di Mosca, al tempio dell’Icona della Madre di Dio.

Agenti di polizia controllano i passaporti e gli effetti personali e chiedono anche lo scopo della visita alle persone che stanno arrivando all’ingresso del cimitero di Borisov, dopo la morte in una colonia penale siberiana il 16 febbraio scorso. Lo riporta la tv indipendente Dozhd, citando canali Telegram russi.

La polizia spiega che il motivo delle perquisizioni è la «prevenzione di operazioni terroristiche». All’uscita della stazione della metropolitana Borisovo sono ancora in servizio squadre di agenti, e non lontano dall’ingresso del cimitero stesso ci sono auto della polizia. In molti segnalano anche la sospetta presenza, dentro il cimitero, di agenti in borghese del Centro per la lotta all’estremismo.