Grave incendio in un palazzo a Londra, 11 ricoverati e 130 sgomberati

Undici persone sono state ricoverate in ospedale dopo un vasto incendio scoppiato in un edificio residenziale a Londra che ha provocato l’evacuazione di 130 residenti, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco. L’incendio è divampato in una villetta a schiera di cinque piani trasformata in diversi appartamenti nell’esclusivo quartiere di South Kensington, vicino al Museo di Storia naturale. «Undici persone sono state curate per inalazione di fumo e portate in ospedale», hanno detto i vigili del fuoco di Londra, che hanno inviato sul posto quindici veicoli e 100 persone. Inoltre, 130 residenti di quella proprietà e delle proprietà vicine sono stati evacuati per sicurezza. «L'incendio si è diffuso dal piano terra alla soffitta e al tetto. Le squadre stanno lavorando duramente per contenerlo e impedire che si diffonda agli edifici adiacenti», ha detto il capo della stazione Steve Collins.