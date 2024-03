La Germania si prepara a guerra contro Russia , il commento "incendiario" di Medvedev

Anche se Berlino sta cercando di «mitigare» quanto emerso nei giorni scorsi, la conversazione fra ufficiali tedeschi diffusa dai media russi mostra che «la Germania si sta preparando a una guerra contro la Russia». Lo sostiene il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa, Dmitry Medvedev, in un commento, «incendiario» come da sua abitudine, postato sul suo profilo Telegram.

«Credo che sia iniziato l’insabbiamento da parte dell’alleanza di governo a Berlino per far fronte all’indignazione pubblica su quanto gli ufficiali della Luftwaffe si sono detti - ha scritto l’ex presidente russo - Per esempio, dicono che i dirigenti politici non hanno niente a che vedere con quei discorsi, che sono discorsi di guerra fatti da gente di guerra e non devono creare preoccupazioni, tanto più che il cancelliere è un uomo di pace. I tentativi di presentare quelle parole come un «wargame» di missili e carri armati è una menzogna in malafede, e se anche i politici davvero non fossero consapevoli, la storia conta numerosi esempi di un esercito in grado di prendere decisioni per provocare l’inizio della guerra. Per esempio, andranno da Scholz e gli diranno «signor cancelliere, un missile è stato abbattuto in Ucraina, ma la traiettoria era verso Berlino». Che cosa risponderebbe Scholz? E’ tutto chiaro come il sole: la Germania si sta preparando alla guerra contro la Russia».