Assalto Capitol, per la Corte suprema Trump è eleggibile

La Corte suprema conferma l'eleggibilità di Donald Trump in Colorado, uno dei 15 Stati che vota domani nel Super Tuesday.

I giudici hanno accolto il ricorso dell’ex presidente contro la decisione della corte suprema statale di bandirlo per il suo ruolo nell’assalto al Capitol in base al 14/mo emendamento, che vieta le cariche pubbliche ai funzionari coinvolti in insurrezioni contro la costituzione.

La sentenza farà da precedente anche per tutti gli altri ricorsi pendenti negli altri Stati.

Gli Stati non hanno l’autorità per rimuovere un candidato presidenziale in base al 14/mo emendamento, ossia la «clausola di insurrezione» della Costituzione. Questo potere c'è l’ha solo il Congresso. E’ la motivazione con cui la Corte suprema ha confermato l'eleggibilità di Donald Trump in Colorado, senza entrare però nel merito se si sia impegnato in una insurrezione contro il Capitol.