Il vulcano La Cumbre in eruzione: stato di allerta nell'arcipelago delle Galapagos

Stato di allerta nell’arcipelago delle Galapagos, in Ecuador, per l’eruzione del vulcano La Cumbre, situato sull'isola Fernandina. Nonostante l’area non sia abitata, la direzione del Parco nazionale delle Galapagos ha emesso comunque l’allarme.

Il ministero dell’Ambiente, dell’Acqua e della Transizione ecologica ecuadoriano, che sta accompagnando l’evolversi della situazione, ha intanto annunciato che verrà effettuato un monitoraggio per registrare eventuali cambiamenti nell’ecosistema, poiché «le eruzioni fanno parte del ciclo naturale delle isole e influenzano la particolare ecologia e biodiversità».

Secondo il dicastero, l’eruzione non rappresenta una minaccia per il turismo e i siti accessibili ai visitatori non sono stati chiusi. Le autorità governative hanno anche spiegato che non è noto quanto durerà il fenomeno, né se il materiale espulso dal vulcano raggiungerà il mare.