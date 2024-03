Meteo: prima settimana di marzo all'insegna del maltempo

Al mattino cieli coperti con precipitazioni sparse, neve sui rilievi a partire dai 1100 metri. Al pomeriggio residue precipitazioni con neve sull'Appennino Romagnolo dai 1400 metri, variabilità asciutta altrove. In serata tempo in generale miglioramento, con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità compatta con precipitazioni deboli/moderate in transito. Neve sui rilievi dai 900-1000 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con quota neve in lieve rialzo. In serata ancora precipitazioni tra Marche e Abruzzo, con neve in Appennino dai 1100-1200 metri; migliora nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Maltempo diffuso al mattino con piogge e temporali, specie sulla Puglia. Neve in Appennino dai 1000 metri. Al pomeriggio ancora precipitazioni sparse con neve dai 1000-1100 metri. In serata non sono previste variazioni sostanziali, con fenomeni intensi attesi sulla Sicilia e tempo in miglioramento in Sardegna. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione.

PREVISIONI METEO PER DOMANI AL NORD

Al mattino cieli a tratti coperti con precipitazioni tra Liguria, Lombardia e Friuli. Al pomeriggio peggiora con precipitazioni diffuse a carattere debole o moderato. In serata piogge che insistono su tutti i settori; neve in calo nella notte fin verso i 700-1100 metri su Alpi e Appennino settentrionale.